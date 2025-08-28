الغندور: "الحكم الإسباني هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتى لو اعترض"

وجة الإعلامي خالد الغندور رسالة غاضبة لنادي بيراميدز بشان حكم مباراة الفريق مع الاهلي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب الغندور: “يوم السبت هناك مباريات في الدوري الإسباني و كل الدوريات الكبري و الغريبة ان الحكم الاسباني لم يتم تعيينه في الدوري الاسباني و الوحيد اللي وافق و كان فاضي”.

و أضاف: “الحكم الإسباني الي جه مصر قبل كده و كان سئ هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتي لو اعترض”.

وتابع: “ولو بيراميدز ما جاش المباراة اعتراضا علي الحكم هيتم احتساب النتيجة ٣ صفر للأهلي مع خصم ثلاث نقاط إضافية و لا يوجد ظروف طارئة و هنا السؤال هو مافيش غير الحكم ده علي مستوي العالم”.

ويستعد فريق الأهلى اليوم الخميس، لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.



يواجه فريق الأهلي، بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري

ويغيب كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة