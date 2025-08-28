انتهاء أزمة إمام عاشور مع حسام حسن.. واللاعب جاهز بنسبة 100%

قال محمد مراد، الناقد الرياضي، إن الثنائي الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزى، وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي، سيصلان إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر مساء يوم 1 سبتمبر المقبل، استعدادا لخوض مباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح محمد مراد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن المدير الفني للمنتخب، حسام حسن، أكد على صعوبة مواجهة إثيوبيا، معربًا عن أمله في حضور جماهيري كبير لمساندة المنتخب في هذه المباراة الهامة، مشيراً إلى أن ملعب مباراة بوركينا فاسو كان مغلقًا لمدة أربع سنوات، وأن الجهاز الفني تلقى تأكيدات بتكرار سيناريو مباراة السنغال، مما يثير بعض المخاوف من احتمالية تأثير الأجواء الجماهيرية على أداء المنتخب.



وفي سياق متصل، كشف مراد عن انتهاء أزمة لاعب الأهلي إمام عاشور مع الجهاز الفني للمنتخب، مؤكدًا أن الهدف الأسمى حاليًا هو رفع اسم مصر والتأهل للمونديال، مضيفاً أن اللاعب جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات، مما يعزز من الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني في هذه المرحلة الحاسمة.