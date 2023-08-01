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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كرم ربنا.. الثاني أدبي بالثانوية العامة: أفكر في دخول سياسة واقتصاد

صدى البلد

أبدى عمرو خالد الحاصل على المركز الثاني أدبي بالثانوية العامة،  عن سعادته كونه بين أوائل الثانوية العامة.

 

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 وقال عمرو خالد في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :"    كرم ربنا كبير والحمد لله على النتيجة ".

 

 وأضاف عمور خالد :" الواحد بيتعب من أول السنة  كي اون من الأوائل ومعايا والدي ووالدتي في كل خطوة ".

 

 وتابع عمور خالد :" مرحلة الثانوية العامة تمر سريعا على الطلاب وأي طالب يجتهد سوف يحصد هذا المجهود في نتيجة الثانوية ".

 

 واكمل عمرو خالد :" أفكر في دخول كلية سياسة واقتصاد وحابب مجال السياسة والاقتصاد"، مضيفا:"  أنا زملكاوي  وبحب اتفرج على مباريات الزمالك ".

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