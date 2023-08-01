كرم ربنا.. الثاني أدبي بالثانوية العامة: أفكر في دخول سياسة واقتصاد

أبدى عمرو خالد الحاصل على المركز الثاني أدبي بالثانوية العامة، عن سعادته كونه بين أوائل الثانوية العامة.

وقال عمرو خالد في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :" كرم ربنا كبير والحمد لله على النتيجة ".

وأضاف عمور خالد :" الواحد بيتعب من أول السنة كي اون من الأوائل ومعايا والدي ووالدتي في كل خطوة ".

وتابع عمور خالد :" مرحلة الثانوية العامة تمر سريعا على الطلاب وأي طالب يجتهد سوف يحصد هذا المجهود في نتيجة الثانوية ".

واكمل عمرو خالد :" أفكر في دخول كلية سياسة واقتصاد وحابب مجال السياسة والاقتصاد"، مضيفا:" أنا زملكاوي وبحب اتفرج على مباريات الزمالك ".