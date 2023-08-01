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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأول على الثانوية علمي رياضة: محتار أدخل كلية إيه.. فيديو

صدى البلد

أبدى باسل محمد الحاصل على المركز الأول  بالثانوية العامة في عبة علمي رياضة، عن سعادته كونه بين أوائل الثانوية العامة.

 

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 وقال باسل محمد في مداخلة هاتفية  في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :"   أنا جايب مجموع 407 درجات من 410 درجات في الثانوية العامة ".

 

 وأضاف باسل محمد :" كل الكليات أصبحت متاحة أمامي والواحد محتار شوية  يدخل أنهي كلية"، مضيفا:" بفكر في التخصصات الجديدة التي ترتبط بمتطلبات سوق العمل ".

 

 وأكمل باسل محمد :" أفكر في تخصصات علوم الكومبيوتر والذكاء الاصطناعي لأنها ترتبط بمتطلبات سوق العمل ".

 

 ولفت باسل محمد :"  كنت باخد دروس في المواد الدراسية وأي شيء يقف قدامي في المذاكرة كنت بعمل بحث بنفسي على الانترنت ".

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