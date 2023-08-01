الأول على الثانوية علمي رياضة: محتار أدخل كلية إيه.. فيديو

أبدى باسل محمد الحاصل على المركز الأول بالثانوية العامة في عبة علمي رياضة، عن سعادته كونه بين أوائل الثانوية العامة.

وقال باسل محمد في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :" أنا جايب مجموع 407 درجات من 410 درجات في الثانوية العامة ".

وأضاف باسل محمد :" كل الكليات أصبحت متاحة أمامي والواحد محتار شوية يدخل أنهي كلية"، مضيفا:" بفكر في التخصصات الجديدة التي ترتبط بمتطلبات سوق العمل ".

وأكمل باسل محمد :" أفكر في تخصصات علوم الكومبيوتر والذكاء الاصطناعي لأنها ترتبط بمتطلبات سوق العمل ".

ولفت باسل محمد :" كنت باخد دروس في المواد الدراسية وأي شيء يقف قدامي في المذاكرة كنت بعمل بحث بنفسي على الانترنت ".