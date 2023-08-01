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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هدية نجاح الثانوية .. أفضل وأقوى هواتف فلاجشيب في 2023

أفضل وأقوى هواتف
أفضل وأقوى هواتف فلاجشيب في 2023

تعد أفضل هدية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين هي هاتف ذكي من الفئة الرائدة “فلاجشيب”، حيث تتميز هذه الهواتف بأنها الأفضل على الإطلاق في كل ما تقدمه سواء من تصميمات أنيقة، وسلاسة في الأداء مع الأفلام ذات الجودة العالية والألعاب، إضافة إلى أنها تمتلك أحدث وأفضل التقنيات العالمية الموجودة. 

 

ونعرض فيما يلي عددا من الهواتف الذكية من فئة الفلاجشيب والتي تعد الأفضل والأقوى في عام 2023 من حيث المواصفات والإمكانات الكبيرة، وأيضا في القيمة التي تقدمها : 

 

هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max

وجاء بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، محمية بطبقة أقوي ضد الخدش من السيراميك Ceramic Shield بدون أي حواف، مع معدل تحديث متغير من 1 هرتز حتي 120 هرتز في الثانية، مع دعم تقنية Always-On، و4 كاميرات خلفية رباعية، الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر TOF 3D LiDAR لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

 

ويقدم معالج آبل الأحدث A16 Bionic،مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل آبل الجديد iOS 16، مع دعم شريحة الاتصال المدمجة eSim، وهي عبارة عن شريحة SIM رقمية تتيح لك تنشيط باقة خلوية من شركة الاتصالات بدون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، بالإضافة إلى دعم الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، حيث سيتصل الهاتف في غصون 15 ثانية لإرسال الرسائل عبر القمر الصناعي إذا تواجد الجهاز في أماكان تفتقر إلى تغطية شبكات الهواتف.

 

هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

ويتميز بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هرتز، بدقة عرض +HDR10، وميزة Always-on display، وكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، وأخرى بعدسة periscope دقة 10 ميجابيكسل، وثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

 

ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائية سعة 8 و 12 جيجا بايت رام مع ذاكرة  تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وبطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي.  

 

هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max

ويحتوى على شاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr تدعم معدلات تحديث متغيرة تتراوح بين 10 هرتز و120 هرتز، و3 كاميرات خلفية محسنة  بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming تدعم التصوير بتقنية 4K، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

 

ويعمل بمعالج  سداسى النواة قوى وسريع من نوع Apple A15 Bionic والذي يوفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بمع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت و السعة الأكبر في تاريخ الهواتف الذكية 1 تيرابايت.

هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro

وجاء بشاشة قياس 6.73 بوصة من نوع  LTPO OLED مع معدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، ودقة 3200 × 1440 بكسل، وجودة  2K ،  مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Gorilla Glass Victus ، ودعم لتقنيات + HDR10 ، و Dolby Vision، و 3 كاميرات خلفية دقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

 

ويعمل بمعالج من نوع  Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512  جيجا بايت، مع بطارية 4820 مللى أمبير، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط، واللاسلكي بقوة 50 واط والذي يمكنه شحن الهاتف بنسبة 100 % في غضون 36 دقيقة. 

 

هاتف وان بلس OnePlus 11  

وجاء بشاشة من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD  مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مزود بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وأمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي.


ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن  بذاكرة وصول عشوائي مع ما يصل لـ 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجا بايت، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C.

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