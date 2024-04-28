خالد جلال: شحاتة وزيزو يقودان تشكيل الزمالك المثالي أمام دريمز

كشف خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن التشكيل المثالي للأبيض في مباراة دريمز الغاني، المُقرر إقامتها ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان من الأفضل مشاركة شحاتة بدلًا من موتيابا في مباراة الذهاب أمام دريمز".

وأضاف خالد جلال : "دريمز فريق فوق المتوسط، والزمالك إن كان في حالته لفاز بهدفين أو ثلاثة، وكنت أتمنى أن يواصل سيف الدين الجزيري تألقه في تلك المواجهة".

وتابع: "إبراهيما نداي كان من أفضل لاعبي الزمالك في مباراة دريمز، وأهدر فرصتين وصنع فرصتين، لذا إنتاجيته كانت كبيرة، والنتيجة الطبيعية للمباراة كانت 2-0".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "على جوميز أخذ المباراة بجدية والدفع بالتشكيل الأمثل، وهو حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد شحاته ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي أو إبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري".