طارق الجيوشي عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية

أسفرت انتخابات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن فوز طارق الجيوشي، بعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة 2025 - 2029.

وجاء فوز طارق الجيوشي في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر اتحاد الصناعات وشهدت حضورًا مكثفًا، ضمن الفائزين بأعلى أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

وشهدت انتخابات غرفة الصناعات المعدنية التصويت لانتخاب 12 عضواُ لمجلس إدارتها، على أن يتم استكمال مجلس إدارة الغرفة نصابه القانوني المحدد بعدد 15 عضو بتعيين 3 أعضاء بقرار من وزير الصناعة بحسب القانون المنظم لاتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، وبعدها يتم إختيار رئيس الغرفة والوكيلين من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين.

ويشغل "الجيوشي" رئاسة مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة أكتوبر الجديدة ورئاسة لجنة الاستثمار بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، ورئاسة مجلس أمناء مدينة أكتوبر الجديدة، ووكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، فضلًا عن عضويته لمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية خلال الدورة المنتهية لمجلس الإدارة.

تطوير أداء المنشأت الصناعية

وكشف طارق الجيوشي، في تصريحات له عقب فوزه في الانتخابات، عن أبرز مستهدفاته من عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، والتي شملت السعي لتطوير أداء المنشأت الصناعية وزيادة الطاقات الإنتاجية وجودة المنتجات والعمل على مضاعفة معدلات تصدير حديد التسليح المصري للأسواق الخارجية والمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة والبلدان المحيطة.