عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
ترامب يرفع العقوبات عن ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة الموالي لروسيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الموافقة النهائية على خطة "E1" الاستيطانية، التي تهدف إلى ربط القدس المحتلة بمستوطنة معاليه أدوميم، في خطوة من شأنها قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وهو ما وصفه محللون بأنه تحول استراتيجي في مسار التوسع الاستيطاني.

وتتضمن الخطة بناء نحو 3,400 وحدة استيطانية في منطقة مثار جدل منذ تسعينيات القرن الماضي، حين شدد رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون عام 1990 على أهميتها لخلق تواصل جغرافي يهودي يربط القدس بمعاليه أدوميم. كما عبر كل من إيهود أولمرت وبنيامين نتنياهو لاحقاً عن نيتهم تنفيذ المشروع، إلا أن الخطط ظلت مجمّدة لسنوات بسبب ضغوط دولية.

ومع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025، أعيد تفعيل المشروع تحت إشراف وزير المالية ووزير الجيش الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي قاد فرقاً هندسية وقانونية لاستكمال الإجراءات، ما أفضى إلى منحه الصلاحية الرسمية لأول مرة.

ويرى خبراء أن خطة "E1" تمثل منعطفاً محورياً في السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، إذ إنها تضعف إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، ما يجعلها إحدى أكثر الخطوات حساسية في ملف الاستيطان بالضفة الغربية.

ربط القدس المحتلة بمستوطنة معاليه أدوميم سلطات الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة الاستيطان التوسع الاستيطاني بنيامين نتنياهو سموتريتش

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ياسر صبحي نائب وزير المالية

نائب وزير المالية: حجم الاستثمارات المباشرة خلال عام وصل إلى 12 مليار دولار

نبيل فهمي

وزير الخارجية الأسبق: مصر أول دولة عقدت سلام مع إسرائيل.. وتمتلك خبرة في التعامل معها

الإعلامية نهال طايل

نهال طايل تفتح قلبها للفتيات وتقدم نصائح ذهبية.. فيديو

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

