اقتصاد

تذبذب أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء

أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء
أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، حالة من التذبذب ارتفاعا وانخفاضا بشكل طفيف ليستقر خلال الساعات الماضية محليا وعالميا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية، خلال ختام تعاملات اليوم، الأربعاء 29 أكتوبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم. 

أسعار الذهب محليا  

سعر جرام الذهب عيار 24  في مصر اليوم 

أعلى سعر شراء: 6097 جنيها.

أقل سعر بيع: 6120 جنيها.

متوسط السعر 6106 جنيهات.

 سعر جرام الذهب عيار 21  في مصر اليوم 

أعلى سعر شراء: 5340 جنيها. 

أقل سعر بيع: 5360 جنيها. 

متوسط السعر: 5345 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18  في مصر اليوم 

أعلى سعر شراء: 4573 جنيها. 

أقل سعر بيع: 4570 جنيها.

متوسط السعر: 4583 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم 

أعلى سعر شراء: 3556 جنيها.

أقل سعر بيع: 3570 جنيها.

متوسط السعر: 3561 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 

أعلى سعر شراء: 42672 جنيها. 

أقل سعر بيع: 43320 جنيها.

متوسط السعر: 42996 جنيها.

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 190530 جنيها.

سعر البيع: 189465 جنيها.

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية اليوم نحو 3990.74 دولار.

شهد المعدن النفيس انتعاشًا طفيفًا بداية اليوم، الأربعاء، بعد ثلاث جلسات من التراجع، مستعيدًا مستوى 4000 دولار للأوقية، عقب هبوطه مؤقتًا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع قرب 3886 دولارًا. 

ويُعزى هذا الارتداد إلى عودة المستثمرين للملاذات الآمنة قبل صدور بيان السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويُسجّل الذهب أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، بارتفاع يتجاوز 50% منذ بداية العام، إلا أن البلاتين والفضة يتفوقان نسبيًا؛ حيث تُتداول الفضة عند 48 دولارًا للأوقية بزيادة 61%، بينما صعد البلاتين إلى 1591 دولارًا للأوقية بزيادة 93%.

