هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء

تعد الصلاة على النبي من أبرز العبادات التي تجمع بين الذكر والدعاء، وتقرب العبد إلى ربه وهي عبادة أمرنا الله عز وجل بها في قوله تعالى " إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، فهي عبادة تفتح أبواب الرحمة وقد أجمع العلماء على أنها مفتاح لاستجابة الدعاء وسبب لرفع البلاء وفي السطور التالية نتعرف على فضل الصلاة على النبي.

فضل الصلاة على النبي في استجابة الدعاء

ورد في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما رُوي عن فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- أنّه قال: "سمعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رجلًا يَدعو في صلاتِهِ لم يُمجِّدِ اللَّهَ تعالى ولم يُصلِّ علَى النَّبيِّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- فقالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-: عجِلَ هذا ثمَّ دعاهُ فقالَ لَهُ أو لغيرِهِ إذا صلَّى أحدُكُم فليَبدَأ بتَمجيدِ ربِّهِ جلَّ وعزَّ والثَّناءِ علَيهِ ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ يَدعو بَعدُ بما شاءَ".

ويدلنا الحديث الشريف السابق على أن الصلاة على نبي الله محمد من أعظم أسباب استجابة الدعاء بعد الثناء على الله وحمده وليس المراد من ذلك أن الدعاء لا يُستجاب لمن لا يصلي على النّبي قبل طلب حاجته في الدعاء، وإنما المقصود الحثّ على زيادة الرجاء من الله تعالى لاستجابة الدعاء بالأخذ بأسباب الاستجابة التي منها الصلاة على النبي.

فضل الصلاة على النبي

أولًا: يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

ثانيًا:يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

ثالثًا:يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

رابعًا:سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

خامسًا:يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.

سادسًا:تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

سابعًا:الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

ثامنًا:سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

تاسعًا:تنقذ المسلم من صفة البخل.

عاشرًا:سبب من أسباب طرح البركة.

الحادي عشر:سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

الثاني عشر:التقرّب إلى الله تعالى.الثالث عشر:نيل المراد في الدنيا والآخرة.

الرابع عشر:سبب في فتح أبواب الرحمة.

الخامس عشر:دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.

السادس عشر:سببٌ لدفع الفقر.السابع عشر:تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.

الثامن عشر: سببٌ لإحياء قلب المسلم.

التاسع عشر: التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

العشرون: لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

ما عدد المرات الصلاة على النبي حتى يستجاب الدعاء ؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه يفضل البدء بالصلاة على النبي في بداية الدعاء أو الاختتام بها عند اختتام الدعاء أيضا، مشيرا إلى إنه لا يشترط عدد معين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل الدعاء.

أفضل صيغ الصلاة على النبي

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال في تصريحات سابقة له، أن صيغ الصلاة على النبي عديدة، فمنها الصيغة الإبراهيمية «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

والصلاة التفريجية «اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبىٍ تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله».