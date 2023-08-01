بعد الشائعات.. لطفي لبيب ضيف اليوم في برنامج "من مصر"

يحل الفنان القدير لطفي لبيب، اليوم الثلاثاء ضيفا ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، الساعة الـ 9 مساءا على فضائية "سي بي سي"، وذلك بعد الشائعات التي طالته في الفترة الاخيرة.

ما سيتحدث به باللقاء

ويكشف لطفي لبيب، بهذا اللقاء الخاص الكثير عن نشأته وبدايات مشواره الفني وأهم أعماله خلال خمسة عقود، كما يكشف عن كتاباته الدرامية والفنية خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى ذكرياته عن مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة.

ومن خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، يوجه عدة رسائل لعدد كبير من زملاء الزمن الجميل للفن المصري الذين رحلوا، ورسائل أخرى لعدد من جيل الشباب الحالي.