عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبول دفعات جديدة من الطلاب للقيد بالدراسات العليا بكلية التربية بجامعة الوادي الجديد

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

أعلنت كلية التربية  بجامعة الوادي الجديد عن قبول دفعات جديدة من الطلاب للقيد بالدراسات العليا " دبلوم + ماجستير + دكتوراه للعام الجامعى  2023/2024، بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق ١/٨/٢٠٢٣ حتى  ٣١/٨/٢٠٢٣ م، وذلك للتقدم  بأوراق وملفات القيد للدبلومة العامة والمهنية والخاصة في التربية، ومن بداية شهر سبتمبر  ١-٩-٢٠٢٣ حتي نهاية سبتمبر ٣٠-٩-٢٠٢٣م  التقدم بملفات القيد لدرجتي الماجستير والدكتوراه.
أولا :-
١- الدبلوم العامة فى التربية بنظاميها " نظام العام الواحد للمتفرغين - نظام العامين للعاملين فى مهنة التعليم "
٢: - الدبلوم المهنية فى التربية فى التخصصات " التربية الخاصة - تكنولوجيا التعليم- الإدارة التربوية والمدرسية "
٣: - الدبلوم الخاصة فى التربية فى التخصصات " علم النفس التربوي _الصحة النفسية - أصول التربية - مناهج وطرق التدريس _ تكنولوجيا التعليم "
ثانياً :- 
- الماجستير فى التربية : فى التخصصات (علم النفس التربوى -أصول التربية - مناهج وطرق التدريس - مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم _صحة نفسية  "

 

ثالثاً:- 
- دكتوراه الفلسفة فى التربية فى التخصصات (علم النفس التربوى -أصول التربية - مناهج وطرق التدريس- مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم - صحة نفسية  "

محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق المدارس الثانوية الفنية

مع العلم أنه لا يتم فتح أي برنامج من برامج الدبلومات بالدراسات العليا إلا اذا كان عدد المتقدمين للقيد بالبرنامج او التخصص  خمس طلاب (5) كحد أدني وذلك طبقاً لقرار مجلس الجامعة ويتم سحب ملفات التقدم للقيد و استلامها عن  طريق التوجه لإدارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية.

2023 2024 التربية الخاصة التخصصات الدبلوم العامة فى التربيه الدراسات العليا والبحوث المدارس الثانوية الفنية الماجستير والدكتوراه الوادى الجديد تكنولوجيا التعليم جامعة الوادى حافظ الوادي الجديد دفعات جديدة درجتي الماجستير والدكتوراه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

مش هتحتار| معاهد تقبل من 50% علمي علوم 2023.. تعرف عليها

عرض ماريو بالوتيلي على الأهلي مقابل مبلغ ولا في الأحلام.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

3 جنيهات زيادة جديدة على العلبة.. هل حركت الشرقية للدخان أسعار السجائر؟

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: بدء إجراءات انتقال وتسكين العاملين بمجمع المصالح المميكن

ترشيحاتنا

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

أمور تملأ حياة الطفل بالبركة.. على الأمهات معرفتها

ساديو ماني يلتحق بمعسكر النصر السعودي استعدادًا لـ الزمالك

بعبارة واحدة .. بايدن يهين زيلينسكي علنا

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا

3 جنيهات .. الشرقية للدخان توضح حقيقة ارتفاع أسعار السجائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأطفال والرضع والحامل.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا في البيت

الصور الأولى من حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس

بعد إثارة الجدل لأيام .. اكتشاف ماهية جسم غامض على أحد الشواطئ

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

1000 جنيه | تراجع في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة تنتظر الجنيه الذهب

88.29 % .. تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ