قبول دفعات جديدة من الطلاب للقيد بالدراسات العليا بكلية التربية بجامعة الوادي الجديد

أعلنت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد عن قبول دفعات جديدة من الطلاب للقيد بالدراسات العليا " دبلوم + ماجستير + دكتوراه للعام الجامعى 2023/2024، بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق ١/٨/٢٠٢٣ حتى ٣١/٨/٢٠٢٣ م، وذلك للتقدم بأوراق وملفات القيد للدبلومة العامة والمهنية والخاصة في التربية، ومن بداية شهر سبتمبر ١-٩-٢٠٢٣ حتي نهاية سبتمبر ٣٠-٩-٢٠٢٣م التقدم بملفات القيد لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

أولا :-

١- الدبلوم العامة فى التربية بنظاميها " نظام العام الواحد للمتفرغين - نظام العامين للعاملين فى مهنة التعليم "

٢: - الدبلوم المهنية فى التربية فى التخصصات " التربية الخاصة - تكنولوجيا التعليم- الإدارة التربوية والمدرسية "

٣: - الدبلوم الخاصة فى التربية فى التخصصات " علم النفس التربوي _الصحة النفسية - أصول التربية - مناهج وطرق التدريس _ تكنولوجيا التعليم "

ثانياً :-

- الماجستير فى التربية : فى التخصصات (علم النفس التربوى -أصول التربية - مناهج وطرق التدريس - مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم _صحة نفسية "

ثالثاً:-

- دكتوراه الفلسفة فى التربية فى التخصصات (علم النفس التربوى -أصول التربية - مناهج وطرق التدريس- مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم - صحة نفسية "

مع العلم أنه لا يتم فتح أي برنامج من برامج الدبلومات بالدراسات العليا إلا اذا كان عدد المتقدمين للقيد بالبرنامج او التخصص خمس طلاب (5) كحد أدني وذلك طبقاً لقرار مجلس الجامعة ويتم سحب ملفات التقدم للقيد و استلامها عن طريق التوجه لإدارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية.