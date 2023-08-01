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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الخارجية الأوكرانية: "كييف" لم تهاجم موسكو بمسيرات

يفهين ميكيتينكو،
يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير خارجية أوكرانيا،

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير خارجية أوكرانيا، إنَّ كييف لم تُهاجم موسكو بمسيّرات أوكرانية كما ادعت روسيا في تقارير معلنة. 

وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أضاف "ميكتينكو" أنَّ هناك فصائل مضادة تعمل ضد الكرملين هاجموا في وقت سابق الحدود الروسية مرات عديدة ومن المتوقع أن يكونوا وراء هجوم المسيّرات. 

ذكر أنَّ روسيا لم تُعلن قتلى أو جرحى واعتدنا على أسلوب الحرب الذى تقوده موسكو ضدنا منذ 524 يومًا من الحرب، مشيرًا إلى أن الأزمة الأوكرانية تحولت إلى "حرب المسيّرات". 

وعن الاتهامات الموجه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورعايته للإرهاب عن طريق استهداف المدنيين في روسيا، وصفه "ميكتينكو" بـ"المضحك".

 

انسحاب روسيا


وفي وقت سابق، كانت روسيا أكدت أنها صدت ليلًا هجومًا شنته 3 مسيّرات بحرية أوكرانية على سفن دورية تابعة لها في البحر الأسود، في خضم توتر متنام بين كييف وموسكو منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب منتصف يوليو.

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