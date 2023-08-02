بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

تصدرت الفنانة شريهان ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "تالية القرآن".



وشاركت شريهان بمجموعة من صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الـ14، ولم تظهر في الصور وظهرت ابنتاها لؤلؤة وتالية.





وظهرت ابنة شيريهان في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانا باللون الاسود ، ومعتمدة علي الميكب الناعم الذي أبرز جمالها وهو ما كشف عن خصرها النحيف.



وتتميز شيريهان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد شيريهان ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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