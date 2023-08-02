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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 أضعاف العام الماضي .. 23 وفاة من الحر الشديد بكوريا الجنوبية

موجة الحر في كوريا
موجة الحر في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر بها هذا الصيف إلى 23 وفاة وهو أكثر بمقدار 3 أضعاف عن العام الماضي.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قالت سلطات الإطفاء إن البلاد سجلت 21 حالة وفاة يفترض أنها ناجمة عن موجة الحر في الفترة من 20 مايو حتى نهاية يوليو، وتم الإبلاغ عن حالتي الوفاة الإضافيتين أمس وحده.

ويمثل عدد الوفيات أكثر بمقدار 3 مرات من 7 وفيات تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب الوكالة الكورية الجنوبية، أبلغت النسخة الخامسة والعشرين من المخيم الكشفي العالمي التي تقام حاليا في سامانجوم على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد عن 400 حالة من الأمراض المرتبطة بموجة الحر، حيث جمع المخيم أكثر من 43 ألف كشاف شاب من 158 دولة حول العالم.

ورفعت الحكومة أمس، تحذيرها من موجة الحر إلى "خطير"، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار ذي المراحل الأربع، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

ويتم إصدار تنبيه بمستوى "خطير" عندما تظل درجات الحرارة اليومية العليا عند 35 درجة مئوية أو أعلى في أجزاء كثيرة من البلاد لمدة ثلاثة أيام على الأقل أو تظل أعلى مستوياتها اليومية عند 38 درجة مئوية أو أعلى في بعض أجزاء البلاد لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

كوريا الجنوبية ضحايا موجة الحر الحر وفاة

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