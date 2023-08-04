حدث ليلا | 3 ظواهر جوية والأرصاد تفجر مفاجأة.. تفاصيل مناظرة جثمان سيدة بركة السبع.. سهرة غنائية مميزة لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم.. قرارات عاجلة لقادة الانقلاب بالنيجر وبازوم يصرخ: أنا رهينة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة جديدة في حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة ، إذ تضرب البلاد 3 ظواهر جوية منها، أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة قتل سيدة ببركة السبع بالمنوفية . حيث انتقلت النيابة العامة مع المتهم لتصوير محاكاة لكيفية ارتكابها في مكان حدوثها، كما استمعت النيابة العامة كذلك لشهادة والدة المجني عليها، والتي أكدت سابق تهديد المتهم ابنتها بقتلها لرفض الأسرة خطبتها له بعدما علموا سوء سلوكه

أحالت جهات التحقيق المختصة 2 من المسئولين بالجهاز المركز للمحاسبات و موظف بجمعية للحج واثنين آخرين للجنايات لاتهامهم في اكبر قضية تهريب مهاجرين من محافظات القاهرة والغربية والمنوفية الي دولة ايطاليا والنمسا والأردن الي الجنايات

أكد فاروق جعفر نجم منتخب مصر السابق، أن خوان أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، أهدى بطاقة الصعود لصفوف النصر السعودي، مبديًا دهشته من حالة الانقسام حول المدرب، في ظل الاختلاف حول تقييمه كمدير فني للفريق الأبيض.

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي عقب تأخره عن سداد غرامة الزمالك والتي تقدر بـ ٢ مليون و٤٠٠ ألف دولار. وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت

تغزل كل من الفنان مدحت صالح وزميلته المطربة ريهام عبد الحكيم في مدينة العلمين، التي تشهد حاليا أكبر مهرجان غنائي

أحيت صوت مصر حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية وصف بأنه ليلة استثنائية فرضت فيها أنغام سيطرتها على جمهور تقويم جدة ومؤكدة على ريادة مصر للفن ممتدة ومستمرة لسلطنة وامتاع عشاق الطرب الأصيل من مختلف الجنسيات العربية.

حل الملحن عزيز الشافعي، ضيفا ببرنامج حبر سري والمذاع عبر قناة القاهرة والناس، للحديث حول العديد من الموضوعات المتعلقة بحياته الفنية والشخصية ونرصد لكم ابرزها

أصيب ما لا يقل عن 14 شخصاً في كوريا الجنوبية يوم الخميس عندما صعد رجل بسياريته على الرصيف ثم ترجل منها وبدأ في طعن الناس بالقرب من محطة مترو أنفاق في مدينة سيونغنام، وذلك وفقا لما عرضته قناة يورنيوز عربي.

قال محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن الإخوان هم الذين قعدوا في رابعة وهم من تم الزج بهم في السجون، في حين أن قيادات الجماعة الإسلامية هربت للخارج.

ندد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بـ يوم حزين جدا للولايات المتحدة بعد مثوله أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، وذلك في أول تعليق رسمي له عقب جلسة محاكمته التي انعقدت مساء أمس.

قال رئيس النيجر محمد بازوم، في مقال له بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه يخضع رهينة لقادة الانقلاب العسكري في بلاده، داعيًا المجتمع الدولي لاستعادة النظام الدستوري.

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، في بيان عاجل له منذ قليل إلغاء جميه الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا وذلك حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، في بيان عاجل له منذ قليل إلغاء جميه الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا وذلك حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

قالت المتحدة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نجا بعدما دفع ببراءته أمام المحكمة، على خلفية اتهامه بالتآمر لأجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020، وأفضت إلى فوز خصمه الديمقراطي، وقتئذ، جو بايدن.