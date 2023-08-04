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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | 3 ظواهر جوية والأرصاد تفجر مفاجأة.. تفاصيل مناظرة جثمان سيدة بركة السبع.. سهرة غنائية مميزة لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم.. قرارات عاجلة لقادة الانقلاب بالنيجر وبازوم يصرخ: أنا رهينة

نشرة صدى البلد
نشرة صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:  

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة جديدة في حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة ، إذ تضرب البلاد 3 ظواهر جوية منها، أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف تفاصيل مناظرة جثمان سيدة بركة السبع ومحاكاة الجريمة

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة قتل سيدة ببركة السبع بالمنوفية . حيث انتقلت النيابة العامة مع المتهم لتصوير محاكاة لكيفية ارتكابها في مكان حدوثها، كما استمعت النيابة العامة كذلك لشهادة والدة المجني عليها، والتي أكدت سابق تهديد المتهم ابنتها بقتلها لرفض الأسرة خطبتها له بعدما علموا سوء سلوكه

إحالة 2 من مسئولي المركزي للمحاسبات وآخرين للجنايات لاتهامهم في قضية تهريب مهاجرين

أحالت جهات التحقيق المختصة 2 من المسئولين بالجهاز المركز للمحاسبات و موظف بجمعية للحج واثنين آخرين للجنايات لاتهامهم في اكبر قضية تهريب مهاجرين من محافظات القاهرة والغربية والمنوفية الي دولة ايطاليا والنمسا والأردن الي الجنايات

عقب وداع الزمالك للبطولة العربية |فاروق جعفر يطالب برحيل أوسوريو

أكد فاروق جعفر نجم منتخب مصر السابق، أن خوان أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، أهدى بطاقة الصعود لصفوف النصر السعودي، مبديًا دهشته من حالة الانقسام حول المدرب، في ظل الاختلاف حول تقييمه كمدير فني للفريق الأبيض.

يدفع يلعب |شوبير يزف نبأ سارا بشأن إيقاف كهربا وموعد سداد غرامة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي عقب تأخره عن سداد غرامة الزمالك والتي تقدر بـ ٢ مليون و٤٠٠ ألف دولار. وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت

سهرة غنائية مميزة .. مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يتغزلان في مهرجان العلمين

تغزل كل من الفنان مدحت صالح وزميلته المطربة ريهام عبد الحكيم في مدينة العلمين، التي تشهد حاليا أكبر مهرجان غنائي

أنغام تفرض سيطرتها على "تقويم جدة" بليلة طربية استثنائية كاملة العدد | صور

أحيت صوت مصر حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية وصف بأنه ليلة استثنائية فرضت فيها أنغام سيطرتها على جمهور تقويم جدة ومؤكدة على ريادة مصر للفن ممتدة ومستمرة لسلطنة وامتاع عشاق الطرب الأصيل من مختلف الجنسيات العربية.

عزيز الشافعي : نفسي أشتغل مع شيرين .. وخلاف مدحت صالح وعلي الحجار زوبعة فنجان

حل الملحن عزيز الشافعي، ضيفا ببرنامج حبر سري والمذاع عبر قناة القاهرة والناس، للحديث حول العديد من الموضوعات المتعلقة بحياته الفنية والشخصية ونرصد لكم ابرزها

14 مصابا.. هجوم بالدهس والطعن في كوريا الجنوبية وتوقيف المنفذ

أصيب ما لا يقل عن 14 شخصاً في كوريا الجنوبية يوم الخميس عندما صعد رجل بسياريته على الرصيف ثم ترجل منها وبدأ في طعن الناس بالقرب من محطة مترو أنفاق في مدينة سيونغنام، وذلك وفقا لما عرضته قناة يورنيوز عربي.

محمد كروم : الجماعة الإسلامية تدرك جيدًا بقاء الدولة وعدم هزيمتها والتنظيم زائل

قال محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن الإخوان هم الذين قعدوا في رابعة وهم من تم الزج بهم في السجون، في حين أن قيادات الجماعة الإسلامية هربت للخارج.

أول تعليق من ترامب بعد جلسة محاكمته في واشنطن

ندد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بـ يوم حزين جدا للولايات المتحدة بعد مثوله أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، وذلك في أول تعليق رسمي له عقب جلسة محاكمته التي انعقدت مساء أمس.

رئيس النيجر لـ المجتمع الدولي: أنا رهينة

قال رئيس النيجر محمد بازوم، في مقال له بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه يخضع رهينة لقادة الانقلاب العسكري في بلاده، داعيًا المجتمع الدولي لاستعادة النظام الدستوري.

قرارات عاجلة من قادة الانقلاب في النيجر ضد أمريكا وفرنسا

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، في بيان عاجل له منذ قليل إلغاء جميه الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا وذلك حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

سوريا تكشف تفاصيل جديدة عن إسقاط مسيرات لإرهابيين في حلب

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، في بيان عاجل له منذ قليل إلغاء جميه الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا وذلك حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

بيان عاجل لروسيا بعد إطلاق سراح ترامب من المحكمة في قضية الكابيتول

قالت المتحدة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نجا بعدما دفع ببراءته أمام المحكمة، على خلفية اتهامه بالتآمر لأجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020، وأفضت إلى فوز خصمه الديمقراطي، وقتئذ، جو بايدن.

 

الأخبار المحلية صدى البلد صباح اليوم الجمعة موقع صدى البلد

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