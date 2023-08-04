مفاجأة غير سعيدة تنتظر مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات لاتهامهم بتهريب المهاجرين

أحالت جهات التحقيق المختصة 2 من المسئولين بالجهاز المركز للمحاسبات و موظف بجمعية للحج واثنين آخرين للجنايات لاتهامهم في اكبر قضية تهريب مهاجرين من محافظات القاهرة والغربية والمنوفية الي دولة ايطاليا والنمسا والأردن الي الجنايات وينص القانون علي عقوبات رادعة .

حيث يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.