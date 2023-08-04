سوريا تكشف تفاصيل جديدة عن إسقاط مسيرات لإرهابيين في حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، تدمير طائرتين مسيرتين وإسقاط 3 أخرى تابعة للتنظـيمات الإرهابية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال البيان إن المسيرات "حاولت الاعتداء على بعض وحداتنا العاملة في ريف حلب الشمالي والغربي".

وأضاف البيان أنه تم الرد على "التنظيمات الإرهابية باستهداف مقرات قيادتها على الاتجاه ذاته، وتوقع عدداً من القـتلى والمصابين في صفوفها".

من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط طائرة استطلاع إيرانية يرجح أن ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني أطلقتها من منطقة "الشامية" بريف "دير الزور" الغربي.

وأوضح بيان للمرصد أن الطائرة سقطت نتيجة عطل فني، لافتاً إلى أن هذه النوعية من الطائرات معدة لحمل قنابل تطلق لاسلكياً.

