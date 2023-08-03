سوريا.. مسيرة تركية تقتل ثلاثة من ميليشيا قسد

أفادت صحيفة الوطن السورية بان ثلاثة من ميليشيا قسد قتلوا باستهداف سيارتهم بطائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال التركي على طريق عامودا - القامشلي قرب قرية تل شعير.

وكان أشارت الصحيفة ذاتها الي ان الاحتلال التركي قد أرسل تعزيزات عسكرية إلى مواقع التماس مع ميليشيا “قسد” في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وقالت مصادر أهلية إن 24 آلية عسكرية وشاحنة نقل تابعة لجيش الاحتلال التركي عبرت بوابة تل أبيض، نحو منطقة حمام التركمان قاصدة محور الشركراك شمال الرقة والذي يعتبر خط التماس بين الطرفين.

ولفت إلى أن عناصر إرهابية من ميليشيا “الجيش الوطني” رافقت جنود الاحتلال التركي إلى مواقعهم الجديدة.

إلى ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال التركي قرية “قبور القراجنة” شمالي تل تمر بريف الحسكة، دون ورود أي معلومات عن أي أضرار وخسائر بسبب القصف.