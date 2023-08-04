عقب وداع الزمالك للبطولة العربية |فاروق جعفر يطالب برحيل أوسوريو

أكد فاروق جعفر نجم منتخب مصر السابق، أن خوان أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، أهدى بطاقة الصعود لصفوف النصر السعودي، مبديًا دهشته من حالة الانقسام حول المدرب، في ظل الاختلاف حول تقييمه كمدير فني للفريق الأبيض.

وقال جعفر عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تغييرات أوسوريو غريبة، بعدما سحب سيف الجزيري ودفع بـ عمر جابر وشيكابالا في خط الهجوم، بينما كان الجزيري هو الأفضل ونجح في الحصول على ركلة جزاء، ورغم ذلك هناك لاعبين قدموا مستوى جيد مثل عمرو السيسي ودونجا".

وأضاف: "الكرة الوحيدة الخطيرة التي لعبت على مرمى الزمالك، تم تسجيلها من رونالدو، في غياب الظهير الأيسر بعدما تم نقل فتوح من مكانه، وافتقد الفريق للتغطية العكسية في هذه اللعبة".

وأكمل: "المفترض أن يلعب أوسوريو على قدرات لاعبي الزمالك، ولا اعرف سر إصراره على تغيير مراكز اللاعبين، وكان قريبا من الفوز، ولكنه قام "بالتأليف" ولم أفهم تغييراته في الشوط الثاني، ورونالدو كان غائبا طوال اللقاء حتى شاهدناه يسجل الهدف، وكريستيانو لم يفعل شيئ سوف الهدف".

وأردف: "هناك لاعبين استعادت الثقة بشكل كبير من خلال البطولة العربية، مثل حسام عبدالمجيد وأحمد فتوح وكذلك زيزو، وأخطاء الجهاز الفني ساهمت في الخروج المبكر من البطولة".

واستطرد: "رأيي هو رحيل أوسوريو، فهو لا ينزل لمستوى اللاعبين ولا اللاعبين ستصعد لمستوى تفكيره، ولا يسمع الآخرين ولذلك أرى أنه من الأفضل رحيله، ولا يجب الدفاع عنه بعد فقدان كل البطولات هذا الموسم وخسر مع الزمالك معظم المواجهات القوية".

وأتم: "صفقات بيراميدز تدل على أنه يطمع في التتويج بالبطولات، ويضم عناصر مميزة، وسيف جعفر سيدخل في منافسة مع اللاعبين والأفضل هو من يشارك، كما أن محمد حمدي من أبرز اللاعبين في مصر خارج الأهلي والزمالك".