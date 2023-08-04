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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهرة غنائية مميزة .. مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يتغزلان في مهرجان العلمين

مدحت صالح وريهام
مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

تغزل كل من الفنان مدحت صالح وزميلته المطربة ريهام عبد الحكيم في مدينة العلمين، التي تشهد حاليا أكبر مهرجان غنائي ترفيهي في الشرق الأوسط. 

أحيا كل من مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، حفلهما في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وأشاد كلا منهما في كلمته بهذا الحدث الفني، وعبرا عن أمنيتهما لإقامته كل عام. 

مدحت صالح في العلمين

وغنى مدحت صالح أجمل الأغاني القديمة والحديثة منها كوكب تانى وزى ما هى حبها وأنا مش بعيد بينما ريهام تغنت بعض الأغاني العربية لام كلثوم وغيرها من المطربين. 

يشارك الفنان حميد الشاعري مع الكينج  محمد منير في إحياء حفل اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن سلسلة من الاحتفالات الضخمة خلال الفترة الحالية. 

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهى 700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.

العلمين مهرجان العلمين الاغاني العربية الفنان حميد الشاعري الفنان مدحت صالح العلمين الجديدة

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