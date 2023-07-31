منهم محمد منير وعمر خيرت.. خريطة أقوى حفلات الصيف من قلب العلمين الجديدة

تحت شعار العالم علمين مازالت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة مستمرة بمجموعة من اقوى الحفلات الفنية في موسم الصيف والتى تشهد تنوع بين كبار الفنانين وإقبال كبير وتشهد الأيام المقبلة عدد من الحفلات أبرزها:



محمد منير وحميد الشاعري



يحيي المطرب محمد منير والفنان حميد الشاعرى حفلا يوم الجمعة 4 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهى 700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.



مدحت صالح



ويحيي مدحت صالح، حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين، يوم الخميس المقبل 3 أغسطس على مسرح العلمين بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يقدم النجم مدحت صالح باقة متنوعة من أغانيه المختلفة في سهرة طربية.



كارول وبهاء



يحيي كل من الفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة، حفلاً غنائيًا في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وذلك يوم 10 أغسطس المقبل، ويقدموا للجمهور مجموعة من أشهر أغانيهم.



عمر خيرت



يُحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا فى مهرجان العلمين الجديدة، وذلك يوم 10 أغسطس المقبل، تحت عنوان "العالم علمين"، وأعلنت شركة تذكرتى إتاحة تذاكر الحفل على موقع تذكرتى أمام الجمهور.