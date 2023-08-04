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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. حفل محمد منير وحميد الشاعري في مهرجان العلمين الجديدة

محمد منير وحميد الشاعري
محمد منير وحميد الشاعري

يشارك الفنان حميد الشاعري مع الكينج  محمد منير في إحياء حفل اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن سلسلة من الاحتفالات الضخمة خلال الفترة الحالية. 

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهى 700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.

وأحيا الفنان مدحت صالح، وريهام عبد الحكيم حفل مساء الخميس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي أذيع على الهواء مباشرة. 

وغنى مدحت صالح أجمل الأغاني القديمة والحديثة منها كوكب تانى وزى ما هى حبها وأنا مش بعيد بينما ريهام تغنت بعض الأغاني العربية لام كلثوم وغيرها من المطربين. 

جاءت ليلة صيف ساحرة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر غرد خلالها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من اعماله البراقة .

فعلى مسرح سيد درويش الذى علق لافتة كامل العدد توهج مدحت صالح فى سماء المدينة الساحلية ، وكعادته نجح فى الانطلاق بعشاقه الى عالم الاحلام متنقلا بين مجموعة من غنائياته الشهيرة كان منها جايلكم يا اللى وحشتونى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، المليونيرات ، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، ابن مصر ، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها برمى السلام ، شط اسكندرية ، ثلاث سلامات وقولوله الحقيقة .

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