14 مصابا في هجوم بالدهس والطعن في كوريا الجنوبية وتوقيف المنفذ

أصيب ما لا يقل عن 14 شخصاً في كوريا الجنوبية أمس الخميس عندما صعد رجل بسياريته على الرصيف ثم ترجل منها وبدأ في طعن الناس بالقرب من محطة مترو أنفاق في مدينة سيونغنام، وذلك وفقا لما عرضته قناة يورنيوز عربي.

دهس رجل مارة بسيارته وطعن آخرين بسكين في كوريا الجنوبية الخميس قبل أن توقفه الشرطة، فيما أوردت وكالة أنباء يونهاب أنه أصاب 14 شخصا.

ووقع الهجوم في مدينة بوندانغ الواقعة على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة سيول. وقالت الشرطة إن المشتبه به "أوقف في مكان الحادثة".

وأوردت وكالة يونهاب أن المهاجم في العشرينيات من عمره ودهس مارة بسيارته في شارع للمشاة، قبل أن يطعن زبائن في متجر كبير.