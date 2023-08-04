عزيز الشافعي : نفسي أشتغل مع شيرين .. وخلاف مدحت صالح وعلي الحجار زوبعة فنجان

حل الملحن عزيز الشافعي، ضيفا ببرنامج حبر سري والمذاع عبر قناة القاهرة والناس، للحديث حول العديد من الموضوعات المتعلقة بحياته الفنية والشخصية ونرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:"

عزيز الشافعي : نفسي اشتغل مع شيرين.. وحققت نجاحا في آخر أغنية لـ نانسي عجرم



وجه الفنان عزيز الشافعي، رسالة هامة للفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلًا: "أنا بحبك جدًا يا شيرين وقريب يحصل تعاون ونكسر الدنيا في عمل مع بعض"، مؤكدا أنه يريد أن يشارك في عمل فني معها.

وأضاف عزيز الشافعي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "نفسي اشتغل مع شيرين.. وحققت نجاح كبير مع الفنانة نانسي عجرم في آخر اغنية لها"، موضحًا أنه لم يشارك في عمل فني سابق مع الفنانة أصالة.

وأشار إلى أنه لم ينجح بشكل كبير في الغناء ولم يستمر في الغناء لأنه ليس مطرب، موضحًا أنه لا يمكن له بسهولة أن يصبح واحد من أفضل 10 مطربين ولكن من الممكن أن يكون أفضل ملحن، منوها بأن له شروط في المشاركة مع التلحين لأي فنان، متابعًا:" الشروط أنه يكون بيعرف يغني والطابع الخاص بي هو طابع شرقي.. أغلب أغاني هي أغاني صعبة".

عزيز الشافعي: خلاف علي الحجار ومدحت صالح زوبعة فنجان وينتهي بالحب



قال الملحن عزيز الشافعي، إن الخلاف الحالي بين علي الحجار ومدحت صالح، على مشروع 100 سنة غناء، سينتهي، مشددًا على أنهما أسماء كبيرة ونفتخر بهما في مصر، وحققا نجاحات كبيرة، ولا يبحثان عن التريند بالصراع الحالي.

وأوضح عزيز الشافعي، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن علي الحجار ومدحت صالح لديهما تاريخ كبير ونفخر بهما ولا يمكننا القدرة على العيش بدونهما ولديهما أغاني كثيرة ناجحة، ودائمًا ما يقدمان قيمة وعمل فني مرموق.

وأشار إلى أن الصراع الحالي "زوبعة" فنجان، وهما قامات كبيرة، مؤكدًا أن الأزمة الحالية ستنتهي على حب أو اتفاق، مشددًا على أن التراث من حق الجميع وليس من حق شخص على حدى، وهو الإرث الذي ورثناه.

وتابع: "الصوت الأفضل من بين الفنان علي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو لتقديم مشروع التراث هو محمد الحلو".

عزيز الشافعي: تامر حسني عدل على أغنية لي.. حسيت بالضيق وعاتبته



قال الملحن عزيز الشافعي، إن الفنان تامر حسني عدل على أغنية لحنها له، بدون علمه وعاتبه.

وأوضح عزيز الشافعي، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تعديل الفنان تامر حسني على الأغنية كان في بداية عملي بالتلحين وتفاجأت بالتعديل وشعرت بالضيق، مشددًا على أنه عمل مع تامر حسني في الكثير من الأعمال الموسيقية التي حققت نجاحات كبيرة.

وأشار عزيز الشافعي، إلى أن الأزمة بعد تعديل الفنان تامر حسني على الأغنية كانت في بداية عملي، موضحًا أنه نسى هذه الأزمة واستمر معه في العمل وتحقيق النجاحات الكبيرة.

وأضاف أنه في الأساس ملحن ويكتب الأغاني، ويفضل أن يلحن الكتابات الخاصة به، مشددًا على أنه لم يشترى أي شعر مكتوب من صغار الشعراء.

عزيز الشافعي: لو الأهلي بيلعب في أفريقيا مش هشجعه.. وانتقال إمام عاشور ضايقني



أكد الملحن عزيز الشافعي، أنه يشجع نادي الزمالك بشكل قوي جدًا، موضحًا أنه حال تواجد الأهلي في البطولات الإفريقية هساند وأشجع المنافس، موضحًا أن الأهلي في البطولات الأفريقية ليس ممثل مصر، منتخب مصر هو ممثل مصر فقط وليس الأهلي والزمالك.

وتابع "الشافعي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، :"الأهلي لا يحارب في الجبهة عشان أسانده.. ممثل مصر هو منتخب مصر"، موضحًا أن الأهلي يلعب لمجده الشخصي فقط، مشددًا على أنه يحب الزمالك جدًا

وأوضح أنه حال عرض عليه كتابة أغنية للنادي الأهلي بعقد كبير لن يكتبه أو يشارك في أي عمل للنادي الأهلي، "مش هعرف أكتب أغنية للأهلي كلام مش هيطلع من قلبي"، وهناك العديد من الملحنين والشعراء ينتمون للنادي الأهلي ولديهم القدرة على صناعة أغنية للأهلي.

وعلق على انتقال لاعب نادي الزمالك إمام عاشور للنادي الأهلي، مضيفًا: "متضايق جدًا من إمام عاشور والمشكلة في الفلوس.. مش معايا فلوس عقد الرعايا زي بتاع الأهلي عشان أقدر أنافسه.. عقد الأهلي كبير ولو حد خد عقد زي الأهلي هيكسبه".

عزيز الشافعي: قلبي أسود وخسرني ناس غلطوا فيا



أكد الملحن عزيز الشافعي، أنه لا ينسى أي خلاف مع أحد أو الشعور بالضيق أو الزعل من أي شخص في حياته، حيث إن هذه صفاته التي يعترف بها.

وأوضح عزيز الشافعي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه قيمة في حياة أي شخص، متابعًا: " متابعًا: "قلبي اسود وده خسرني ناس غلطوا فيا.. اللي يغلط خليته يندم بأني مبقتش موجود في حياته، والصاحب الطيب والجدع الجميع يحب التعامل معه، والناس بتحب تكون موجودة في حياتي".

وأضاف عزيز الشافعي، أنه لن يوافق على أن يترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، حيث أنه عضو نقابة مهندسين، مشددًا على أنه استفاد كثيرًا من دراسته للهندسة في عمله، موضحًا أن يعمل بشكل الخط المستقيم في الهندسة، ويفكر دائمًا بمعطيات وبراهين وإثبات.

عزيز الشافعي: عمرو دياب سبب شهرتي.. طاقة القدر انفتحت لي بسببه



أكد الملحن عزيز الشافعي، أن اسمه ارتباط باسم الفنان عمرو دياب ما تسبب في شهرة كبيرة له، موضحًا أن عمرو دياب صاحب فضل كبير عليه، بفضل ربنا ومجهوده في العمل.

وأوضح عزيز الشافعي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عمرو دياب سبب في التركيز على أي عمل، حيث إنه ليس مطرب محلي لكنه مطرب عالمي يحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير، متابعًا: "بعد ما اشتغلت مع عمرو دياب طاقة القدر اتفتحتلي".

وأضاف أنه في أول عمل له لحن للفنان عمرو دياب أغنية "يوم تلات" واستمر معه في تقديم الأعمال المميز، منوهًا بأن عمرو دياب قدمه بشكل لم يراه الجمهور عليه من قبل، موضحًا أنه تعلم منه الشغف، حيث إن فقدان الشغف يعني أني غير قادر على أي شئ.