عزيز الشافعي: عمرو دياب سبب شهرتي.. طاقة القدر انفتحت لي بسببه

أكد الملحن عزيز الشافعي، أن اسمه ارتباط باسم الفنان عمرو دياب ما تسبب في شهرة كبيرة له، موضحًا أن عمرو دياب صاحب فضل كبير عليه، بفضل ربنا ومجهوده في العمل.

وأوضح عزيز الشافعي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عمرو دياب سبب في التركيز على أي عمل، حيث إنه ليس مطرب محلي لكنه مطرب عالمي يحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير، متابعًا: "بعد ما اشتغلت مع عمرو دياب طاقة القدر اتفتحتلي".

وأضاف أنه في أول عمل له لحن للفنان عمرو دياب أغنية "يوم تلات" واستمر معه في تقديم الأعمال المميز، منوهًا بأن عمرو دياب قدمه بشكل لم يراه الجمهور عليه من قبل، موضحًا أنه تعلم منه الشغف، حيث إن فقدان الشغف يعني أني غير قادر على أي شئ.