عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزيز الشافعي: عمرو دياب سبب شهرتي.. طاقة القدر انفتحت لي بسببه

عزيز الشافعي
عزيز الشافعي

أكد الملحن عزيز الشافعي، أن اسمه ارتباط باسم الفنان عمرو دياب ما تسبب في شهرة كبيرة له، موضحًا أن عمرو دياب صاحب فضل كبير عليه، بفضل ربنا ومجهوده في العمل.

وأوضح عزيز الشافعي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عمرو دياب سبب في التركيز على أي عمل، حيث إنه ليس مطرب محلي لكنه مطرب عالمي يحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير، متابعًا: "بعد ما اشتغلت مع عمرو دياب طاقة القدر اتفتحتلي".

وأضاف أنه في أول عمل له لحن للفنان عمرو دياب أغنية "يوم تلات" واستمر معه في تقديم الأعمال المميز، منوهًا بأن عمرو دياب قدمه بشكل لم يراه الجمهور عليه من قبل، موضحًا أنه تعلم منه الشغف، حيث إن فقدان الشغف يعني أني غير قادر على أي شئ.

الإعلامية أسما ابراهيم الفنان عمرو دياب الملحن عزيز الشافعي القاهرة والناس ببرنامج حبر سري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

قالتلي جهز القعدة ولف لينا سجارتين | جزار المطرية قتل زوجته .. اعترافات

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

بصورة من مباراة الزمالك.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للنصر السعودي

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

ترشيحاتنا

إعلامي شهير ينتقد طريقة اوسوريو: البصمة المعتادة

بعد فوزه في انتخابات الموسيقيين..حلمي عبدالباقي لـ الجمعية العمومية: جميلكم في رقبتي

ترامب يدخل قاعة المحكمة للمثول الأول في قضية التدخل بانتخابات 2020

الخارجية الأمريكية: ننسق مع مصر لإنهاء أزمة السودان.. وندعم القاهرة في قضية سد النهضة

جريمة مكتملة الأركان.. دواء مغشوش يغزو الأسواق

كيفية استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

سهرة حمراء تنتهي بجثة.. ماذا وجد ضباط مباحث الاسكندرية في ثلاجة مسجل خطر؟

بسبب بوسة لـ عمرو دياب .. صور داليدا خليل حديث السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ