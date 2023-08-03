عزيز الشافعي: تامر حسني عدل على أغنية لي.. حسيت بالضيق وعاتبته

قال الملحن عزيز الشافعي، إن الفنان تامر حسني عدل على أغنية لحنها له، بدون علمه وعاتبه.

وأوضح عزيز الشافعي، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تعديل الفنان تامر حسني على الأغنية كان في بداية عملي بالتلحين وتفاجأت بالتعديل وشعرت بالضيق، مشددًا على أنه عمل مع تامر حسني في الكثير من الأعمال الموسيقية التي حققت نجاحات كبيرة.

وأشار عزيز الشافعي، إلى أن الأزمة بعد تعديل الفنان تامر حسني على الأغنية كانت في بداية عملي، موضحًا أنه نسى هذه الأزمة واستمر معه في العمل وتحقيق النجاحات الكبيرة.

وأضاف أنه في الأساس ملحن ويكتب الأغاني، ويفضل أن يلحن الكتابات الخاصة به، مشددًا على أنه لم يشترى أي شعر مكتوب من صغار الشعراء.