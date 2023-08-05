بفستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت بشرى في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام متوسطة الطول واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

انتعلت بشرى حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بشرى على خصلات شعرها القصير المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

https://www.instagram.com/reel/CvigqCqNVe3/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==