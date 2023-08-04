بفستان ملفت.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذا التصميم

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

ولفتت زوجة حمدي الميرغني الأنظار في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان سهرة قصير يصل إلي حدود الركبة وذا اكمام مكشوفة باللون الأخضر .

واتسم فستان زوجة حمدي الميرغني بأنه كشف عن قوامها الرشيق، وانتعلت حذاء انيق ذا كعب عالي كما اكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات التي زادت من اناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة حمدي الميرغني على خصلات شعرها البني المموج، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.