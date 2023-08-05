مش بشتغل علشان الفلوس.. بيومي فؤاد يقرر رفع أجره الفترة القادمة

حل الفنان بيومي فؤاد ضيفا على برنامج et بالعربي، فى كواليس تصوير فيلمه الجديد مندوب مبيعات.



وتحدث بيومي فؤاد خلال هذا اللقاء عن ظهوره فى أعمال كثيرة، مؤكدا أن هناك بعض الناس يظنون أنني أظهر فى هذه الأعمال من أجل الفلوس ولكن هذا غير صحيح وعلى العكس تماما أنا بشارك فى هذه الأعمال لأني بخجل أرفض هذه الاعمال.



وأضاف بيومي أن هناك كثيرا من المنتجين يطالبونه بضرورة رفع أجره وكثيرا ما يستغربن الأجر الذى أطلبه حتى الآن لذلك أقوم حاليا بدراسة هذا الأمر وسوف أقوم برفع أجرى الفترة القادمة.





بيومي فؤاد يكشف تفاصيل دوره فى مندوب مبيعات

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن تفاصيل دوره الذى يجسده فى فيلمه الجديد مندوب مبيعات والذى انتهى من تصويره مؤخرا في دبي.



وأكد بيومي فؤاد من خلال لقائه ببرنامج et بالعربي أنه يلعب شخصية رجل أعمال لديه الكثير من الشركات فى مختلف المجالات لكنه يهوى السيدات ويسخر كل أمواله وموظفينه لإرضاء رغباته فى التعرف على سيدات جدد ويعيش معهن قصص حب وهمية إلى أن يتم التعرف على آيتن عامر وتحدث الكثير من المفاجآت التى تغير من طريقة تفكيره.



وأضاف بيومي، أن الفيلم تم تصويره على مرحلتين بسبب ارتباطه بأعمال أخرى فى مصر وتم الانتهاء من تصوير جميع مشاهده منذ عدة أسابيع ليصبح جاهزا للعرض خلال أيام قليلة من الآن.

