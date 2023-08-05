الهلال يكتسح الاتحاد بثلاثية .. ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

اكتسح فريق الهلال السعودي نظيره اتحاد جدة، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وجاء هدف الهلال الأول عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتتش في الدقيقة 14، ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء.

وسجل رومارينيو الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 56، وأضاف مالكوم الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة أهدار الفرنسي كريم بنزيما لكرة جزاء.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، كورنادو، صالح العمري، جوتا.

خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما.

بينما جاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، عبدالله كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق الهلال لنصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.