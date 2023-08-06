عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لإنقاذ قبة السلطان الأشرف خليل من الإهمال

النائبة فاطمة سليم،
النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي السياحة والآثار، والأوقاف، بشأن ترميم قبة السلطان الأشرف خليل، ووضعه ضمن المزارات الإسلامية.

وأوضحت النائبة في بيان صحفي لها ، أن السلطان الأشرف خليل واحد من السلاطين المهمين في تاريخ الدولة المملوكية، نجح  نجاحا ضخما جدًا في إنهاء 199 سنة من الوجود الصليبيين في الشرق الشرق الأوسط، ليضع أسمه بين عظماء الأمة الإسلامية الذين واجهوا الصليبيين وانتصروا عليهم، مثل الناصر صلاح الدين، والظاهر بيبرس، وهو ما تسبب في زيادة الحقد والكراهية تجاهه من أمراء المماليك، ليتم قتله أثناء رحلة لصيد الطيور بالقرب من الإسكندرية.

وقالت فاطمة سليم: قام السلطان الأشرف خليل بن قلاوون، ببناء قبة بالقرب من جامع السيدة نفيسة، وتحديدا في شارع الأشرف امتداد شارع الركبية بحى الخليفة بالقاهرة، لتكون مدفنة ومزارا للمواطنين، لتستقبل الفقهاء، لاسيما مقرئي القرآن الكريم.

وتابعت عضو مجلس النواب: للأسف الشديد قبة السلطان الأشرف خليل وصلت لمشهد حزين، بعدما سيطر عليها الإهمال، مطالبة بضرورة ترميم هذا الأثر، ودخوله ضمن الآثار الإسلامية، باعتبارها مصدر هام للدخل والعملة الصعبة من السياحة.

وأعلنت فاطمة سليم، مواصلة حملتها "آثار تستغيث" من أجل تدخل الدولة لإنقاذ الآثار المصرية، لاسيما وأن هناك استجابة من الحكومة للتحركات البرلمانية في هذا الشأن، من خلال الترميم، مثل قبر الزعيم أحمد عرابي، ومسجد شاهين الخلوتي.

وحذرت النائبة من أن إهمال الآثار يعتبر تخلي عن جزء هام من تاريخنا وحضارتنا، والحكم على مستقبل هذه الآثار بالموت.

طلب احاطة ترميم قبة السلطان الأشرف خليل النائبة فاطمة سليم المزارات الإسلامية السلطان الأشرف خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

النيابة العامة: 21 مكتبًا أكلتها النيران في حريق وزارة الأوقاف

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

آمن بحلمه.. مؤمن سليمان يتوج باللقب الثالث فى العراق| حكاية إنجاز مصري على أرض عربية

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21.. تفاصيل

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

البيض رخص أخيرا.. تراجع ملحوظ في الأسعار والكرتونة تنخفض إلى مستويات قياسية

ترشيحاتنا

بعد رفع الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار في 8 بنوك

المواطنة الرقمية.. إصدار جديد من مركز معلومات الوزراء

مسؤولون روس: أوكرانيا قصفت مبنى جامعياً في دونيتسك بقذائف عنقودية

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

جانتس: الإرهاب القومي اليهودي يتصاعد والقوات الأمنية مجبرة على ملاحقة الإسرائيليين

التعليم تعقد ملتقى لإطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لطالب يبتكر تقنية لتنظيف المنزل وقت النوم.. اعرف التفاصيل كاملة

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان نيرمين الفقي بمهرجان المسرح القومي

بعد رقصها مع تامر حسني.. 10 صور أثارت الجدل لـ نادية الجندي

علامة تفرقه عن البرد.. احذري من إصابة طفلك بالتهاب السحايا

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ