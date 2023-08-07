حصول 5 مدارس بجنوب سيناء على ضمان جودة التعليم والاعتماد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، عن حصول ٥ مدارس بجنوب سيناء علي شهادة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن ٥ مدارس بإدارات طور سيناء ورأس سدر وشرم الشيخ حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، وهم : روضتا مدرسة علي مبارك الابتدائية والأمل الرسمية لغات التابعتان لإدارة طور سيناء ، ومدرسة الفيروز الرسمية لغات وروضة الرويسات الابتدائية، التابعتان لإدارة شرم الشيخ ومدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية التابعة لإدارة رأس سدر.

وهنأ وكيل الوزارة ، إدارة الجودة بالمديرية وأقسام الجودة بالإدارات التابعة لها، مؤكدا حرص المديرية على اعتماد أكبر قدر من المؤسسات التعليمية بجنوب سيناء بنسبة لا تقل عن 10 % من إجمالي المدارس بالمحافظة حيث بلغت إجمالي النسبة الحالية 13.5 % من إجمالي مدارس المحافظة البالغة 324 مدرسة .

وأضاف وكيل الوزارة ، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، ومواكبة المعايير القياسية الدولية بهدف تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وكسب ثقة المجتمع ، وزيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً، سعيا لتحقيق أغراض التنمية المستدامة في مصر، ووفق مبادئ وقيم الشفافية والموضوعية والعدالة.

من جانبه، وجيه حسين مدير إدارة الجودة بالمديرية ، الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم وتوفير ما يلزم من الموارد البشرية والمادية لتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد والمتابعة المستمرة للوصول للهدف بما لا يقل عن نسبة 10% من إجمالي مدارس المحافظة كما قدم مدير إدارة الجودة الشكر لأقسام الجودة بالإدارات والمدارس الحاصلة على الجودة وهيئتها وفرق العمل بها.

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