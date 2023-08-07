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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ودعمها لروسيا.. اليابان تثير القلق بشأن تخصيب إيران لليورانيوم

صدى البلد

أعربت اليابان عن قلقها، اليوم الإثنين، بشأن برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، والاشتباه في قيام الدولة الشرق أوسطية بتزويد موسكو بطائرات مسيرة مقاتلة لحرب روسيا على أوكرانيا.

 

قالت وزارة الخارجية اليابانية، إن وزير الخارجية، يوشيماسا هاياشي، أثار المسألتين خلال محادثاته مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وقال بيان للوزارة إن هاياشي ناشد إيران التصرف بشكل بناء في هذا الشأن لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

 

كانت الطائرات الإيرانية بدون طيار عنصرًا رئيسيًا في حرب روسيا المستمرة على أوكرانيا. قدمت طهران روايات متضاربة حول الطائرات بدون طيار - نفت في البداية أن إيران قد زودتها لروسيا وزعمت لاحقًا أن الطائرات بدون طيار تم بيعها فقط قبل الغزو الروسي.

 

ومع ذلك، فإن عدد الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع المستخدمة في الصراع يظهر إمدادات ثابتة من الأسلحة التي تحمل القنابل. في يونيو، قال البيت الأبيض إن إيران تزود روسيا بالمواد اللازمة لبناء مصنع للطائرات بدون طيار شرق موسكو في الوقت الذي يتطلع فيه الكرملين إلى تأمين تدفق مستمر من الأسلحة.

 

بصفتها حليفًا للولايات المتحدة وعضوًا في مجموعة الدول السبع المتقدمة، انضمت اليابان إلى العقوبات المفروضة على موسكو مع تزويد أوكرانيا بالدعم الإنساني والمعدات الدفاعية غير الفتاكة، إلى حد كبير بسبب الخوف من أن الغزو الروسي يمكن أن يشجع الصين الحازمة بالفعل في آسيا.

 

قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن أمير عبد اللهيان نفى تزويد روسيا بطائرات مسيرة وأصر على أن طهران تركز على جهود الحوار وإيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب. ونقل التقرير الذي نشرته الأسوشيتد برس، عن دبلوماسي إيراني كبير قوله إن على الولايات المتحدة والغرب وقف ما وصفه باتهامات لا أساس لها ضد إيران.

 

واضافت الوزارة ان هاياشي اعرب ايضا عن قلقه البالغ ازاء توسع الانشطة النووية الايرانية وحث طهران على التعاون الكامل وغير المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

قال بيان الوزارة إن هاياشي شدد على دعم اليابان لخطة العمل الشاملة المشتركة، والاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية الذي حد من تخصيب إيران مقابل وقف العقوبات الاقتصادية. في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي وأعاد العقوبات الساحقة.

 

منذ ذلك الحين، ما فتئت الحكومة الإيرانية تتقدم في برنامجها النووي، متجاوزة علانية حدود الاتفاق على تخصيب اليورانيوم وتكديسه، وبناء منشأة نووية جديدة تحت الأرض حتى الآن من المحتمل أن تكون منيعة على الأسلحة الأمريكية.

 

يقول الخبراء إن إيران يمكنها الآن تطوير قنابل ذرية إذا اختارت ذلك. قال تقييم استخباراتي أمريكي صدر في يوليو إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية في الوقت الحالي لكنها كثفت الأنشطة التي يمكن أن تساعدها في تطويرها.

اليابان ايران أجهزة الطرد المركزي في إيران

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