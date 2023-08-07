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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحلة عمرة و10 آلاف جنيه لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من أبناء بني سويف

صدى البلد

قدمت المؤسسة  المصرية للتنمية الاقتصادية ببني سويف  برئاسة المهندس محمد إبراهيم الشنراوي رئيس مجلس الأمناء ، بالتعاون والنائب الدكتور عبد الله علي مبروك عضو مجلس النواب، رحلة عمرة وجائزة مالية كبرى، للطلاب أوائل الثانوية العامة و الأزهرية على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة بني سويف،  وذلك دعما لمسيرتهم التعليمية وزرع روح التنافس لدي الجميع في تقليد جديد.

 

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كان المهندس محمد إبراهيم الشنراوي، قد زار الطالب معاذ عاطف الحاصل علي المركز الثالث علي مستوى الجمهورية، والطالب عمر عبد الرحمن أول الجمهورية على مدارس المتفوقين، والطالبة منة الله محمد احمد، الطالبة بمعهد فتيات الشقر بمركز الفشن ببني سويف، الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية للمكفوفين، في منازلهم والتقى بأسرهم، وقدم لكل منهم رحلة عمرة، و مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، تقديرا لتفوقهم، ليعكس قدر مدى تقديره لجهودهم المميزة.

 

جاء ذلك في حضور العمدة مبروك عبدالله مبروك، و لفيف من أهالي المراكز الثلاثة، و أسر الطلاب المتفوقين.

 

واستقبل الأهالي التهنئة بالزغاريد معبرين عن فرحتهم الكبيرة بالتكريم، والذي يعكس دعم وتشجيع الشباب على التفوق،  وحثهم على تحقيق طموحاتهم، وتطلعاتهم لرؤية نتائج إيجابية لهذا التكريم، خاصة وأنه يساهم في تحفيز الطلاب علي التفوق.

 

و عبر المهندس محمد الشنراوي عن سعادته بالتكريم قائلا أتشرف بتقديم هذا التكريم لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظة بني سويف، فهم جيل المستقبل، والقادة القادمين الذين يستحقون كل التقدير والاحترام، مشيرا إلى أن هذا التفوق هو مجرد بداية لمستقبل مشرق ومثمر.

 

وأضاف أتطلع بشدة لرؤية إنجازاتهم الكبيرة في مجالات مختلفة، و أرغب في أن يكون هذا التكريم بمثابة دافع إضافي لهم للإستمرار في التفوق والسعي نحو تحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية ورحلة العمرة التي منحت لهؤلاء الطلاب ستكون فرصة لهم للتجربة الروحانية، وتقوية روابطهم مع الله، وزيارة المقدسات الإسلامية ونحن نسعى لدعم الشباب وتحفيزهم على أن يصبحوا عونًا للمجتمع.

 

و عبر عن شكره وامتنانه للشباب الناجح في امتحانات الثانوية العامة، وأسرهم مطالبا بالسعي  لبناء مستقبل مشرق وناجح، قائلا "نحن نؤمن بكم، ونعتبركم قوة إيجابية، ومصدر إلهام للجيل القادم."


و أكد النائب الدكتور عبدالله علي مبروك عضو مجلس النواب أن التكريم يأتي في إطار تقديم الدعم الكامل للمتفوقين معنويا من أجل مواصلة التفوق، و هذه المبادرة استجابة لروح المنافسة والتفوق العلمي التي يتحلى بها طلابنا الأوائل، خاصة وأن التفوق هو سمة قيمة نحتفي بها، ونعتبرها عنوانًا للتميز والاجتهاد، و يعكس تحصيل هؤلاء الشباب الذين نعتز بهم من خلال هذا التكريم، رغبتهم الجادة في العلم والمعرفة، وهو ما يمثل قوة دافعة لتحقيق التقدم والتطور في مجتمعنا.


وأضاف نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع طلابنا على الإستمرار في تحصيلهم العلمي، ومواصلة التفوق في مساراتهم التعليمية والمهنية، مؤكدا أن التحصيل العلمي الرفيع هو الذي سيشكل القادة والمبدعين في المجتمع، وسيساهم بشكل كبير في بناء مستقبل مزدهر للوطن.

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الأزهرية المشروعات المتوسطة والصغير المشروعات المتوسطة والصغيرة ببنى سويف اول الجمهورية اوائل الثانوية العامة تحقيق طموحات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير مستوى الجمهورية

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