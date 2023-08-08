سلطان البهرة للسيسي: أشكرك على ما تقومون به ليعيش العباد في راحة وسكون

قال سلطان البهرة، إن السيدة نفيسة معروفةً، بنفيسة العلم، وهي المتزينة بزينة العبادة والزهد و التقوى، و العلم و الإيمان.

سلطان البهرة: أتمنى أن ينعم الله على مصر وأهلها بنعمة الوئام و السلام



وأضاف سلطان البهرة أثناء افتتاح أعمال التطوير و الترميم بمسجد السيدة نفيسة ، أنه يسأل الله أن يتقبل منه هذه الخدمات اليسيرة، متوجهاً بالدعاء للرئيس عبدالفتاح السيسي" أتمنى أن ينعم الله على فخامتكم بالصحة و العافية، و ينعم على مصر وأهلها بنعمة الوئام و السلام و الاستقرار ، والازدهار"

وتوجه سلطان البهرة بالشكر للرئيس السيسي،قائلاً:"أشكرك على كل ما تقومون به لكي يعيش عباد الله تعالى في راحة وسكون".

