هل يتعاقد الزمالك مع محترف الأهلي السابق؟

ارتبط اسم النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الأهلي السابق بالانتقال إلى فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة عقب فسخ تعاقده مع نادي قطر القطري.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن نادي قطر القطري قد أعلن رسميًا عن فسخ التعاقد مع بيرسي تاو، بعد مرور أقل من ستة أشهر فقط على انضمامه إلى صفوف الفريق قادمًا من النادي الأهلي.

وكان فريق قطر قد حصل على خدمات اللاعب قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

رحيل بيرسي تاو عن قطر

وحسب بيان مقتضب عبر حساباته الرسمية، فإن نادي قطر قد أكد أن الانفصال تم بالتراضي بين الطرفين، موجهًا الشكر للاعب على ما قدمه خلال الفترة القصيرة التي قضاها داخل أسوار الفريق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن خلفيات القرار.

وخاض بيرسي تاو 10 مباريات رسمية مع الفريق، لعب خلالها ما مجموعه 852 دقيقة، لكنه فشل في تسجيل أي هدف.

ورغم ذلك، ساهم بيرسي تاو في صناعة 4 أهداف لزملائه، وظهر أحيانًا بمستوى مقبول من حيث التمريرات الحاسمة والتحرك بدون كرة.

ووفقًا لإحصاءات شبكة SofaScore العالمية المتخصصة، فقد حصل بيرسي تاو على متوسط تقييم بلغ 6.90 خلال مشاركاته مع الفريق، وهو تقييم يعكس أداءً متذبذبًا يميل إلى ما دون الطموحات.

جدير بالذكر أن نادي قطر، قد أنهى الدوري القطري للموسم الحالي 2024-2025، في المركز العاشر بترتيب جدول المسابقة برصيد 23 نقطة.

هل ينتقل بيرسي تاو إلى الزمالك؟

وحسب التقارير الصحفية المتداولة فإن نادي الزمالك منفتح على التفاوض مع الإفريقي بيرسي تاو، وذلك بعد فسخ تعاقده مع نادي قطر القطري، ليُصبح لاعبًا حرًا، حيث قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض اللاعب على نادي الزمالك، خلال الأيام القليلة الماضية.

ولا تمانع لجنة التخطيط بقيادة أحمد حسام ميدو مبدئيًا في التعاقد مع لاعب بحجم وإمكانات بيرسي تاو، خاصةً مع كونه صفقة مجانية في الوقت الحالي، لكن يبقى شرط وحيد، وهو موافقة الجهاز الفني الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى تكون الصفقة متماشية مع سياسته الفنية.

وشارك تاو صاحب الـ31 عامًا في 10 مباريات مع نادي قطر القطري، صنع 4 أهداف ولم يسجل.

وجاء انتقال بيرسي تاو إلى نادي قطر في يناير 2025، بعد رحلة ناجحة مع النادي الأهلي المصري، حيث تُوّج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال إفريقيا، وقدم مستويات لافتة جعلت منه أحد أبرز الأجانب في الدوري المصري مؤخرا.