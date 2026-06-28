وزير الدفاع للرئيس: ثورة 30 يونيو جسدت تلاحم الشعب مع الجيش للحفاظ على هوية الدولة وصون مقدراتها

بعث الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبـة الإحتفال بالذكرى الثالثة عشر لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2026.

وجاء في البرقية: “الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم مهنئا بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى جسدت تلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة الباسلة للحفاظ على هوية الدولة وصون مقدراتها ، وإستعادة مسارها الوطنى".

وأضاف: “إن هذه المناسبة الخالدة ستظل شاهدة على وحدة الشعب وقوة إرادته وعنوانا لقدرة الوطن على مواجهة التحديات والإنطلاق نحو أفاق البناء والتنمية والإستقرار ، كما نستحضر فى ذكرها ما تحقق لمصر من إنجازات عظيمة ومشروعات قومية رائدة عززت مكانتها ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة تحت قيادتكم الحكيمة”.

وتابع: “ومع الاحتفال بهذه الذكرى العزيزة فإن رجال القوات المسلحة يجددون العهد لسيادتكم وللشعب المصري العظيم على مواصلة دورهم الوطنى فى الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها ، متمسكين بالقيم والمبادئ الراسخة للعسكرية المصرية العريقة، حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والرخاء لمصر وشعبها الكريم .، وكل عام وسيادتكم بخير”.

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.