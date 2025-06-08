زين الدين بلعيد يقترب من الزمالك

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع الجزائري زين الدين بلعيد المحترف في صفوف فريق سانت ترويدن البلجيكي استعدادا لضمه في الميركاتو الصيفي.

ويحاول نادي الزمالك إتمام الاتفاق مع زين الدين بلعيد الذي كان هدفا للنادي الأهلي قبل خروجه للاحتراف.

ويسعى نادي الزمالك لضم عدد كبير من العناصر في الميركاتو القادم استعدادا للموسم الجديد والعودة للمنافسه على الألقاب والبطولات.

وظهر نادي الوكرة القطري في الصورة بمحاولات قوية لضم المدافع الجزائري لصفوفه في الميركاتو الصيفي.

يأتي ذلك بعد قرار زين الدين بلعيد بالخروج من ناديه البلجيكي بسبب قلة المشاركات التي ستؤثر على ظهوره مع المنتخب في المستقبل.