مسئول إيراني يؤكد عدم تضرر ميناء سيريك جراء الضربة الأمريكية

أكد حميد رضا محمد حسيني تختي، مدير موانئ شرق محافظة هرمزكان الإيرانية، عدم وقوع أي ضرر بميناء سيريك أو معداته أو أرصفته جراء العدوان الأمريكي الأخير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المسئول الإيراني قال، في تصريح لمراسل وكالة فارس في بندر عباس، إن ميناء سيريك يعمل بشكل طبيعي ولم تُسجّل أي أضرار في معداته أو مبانيه خلال الساعات الماضية.

وأضاف: “الوضع في ميناء سيريك طبيعي”.

و في وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني مساء الجمعة سماع دوي انفجار في رصيف طاهرية البحري بجزيرة سيريك جنوب البلاد.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية نفذت غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز، بحسب البيان الأمريكي.

وأوضح الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى منشآت رادار ساحلية، مؤكداً أن العملية جاءت بهدف حماية حرية الملاحة وردع التهديدات التي تستهدف السفن التجارية في الممرات البحرية الدولية.

وتأتي الغارات بعد اتهام واشنطن لإيران بالمسئولية عن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سفينة شحن أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما اعتبرته الإدارة الأمريكية انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية.