مستقبل وطن: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة هامة لدعم الاستثمار والإنتاج

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ سابقا، أن الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا تُعد تحولاً جوهرياً يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتسريع عجلة الإنتاج، لا سيما في قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الناشئة التي تُشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح الجبلي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن نهج الحكومة في تبسيط الآليات الضريبية وإنهاء الملفات العالقة وتسريع إجراءات الفحص وحسم النزاعات يرسخ مفهوم الشراكة الحقيقية بين الدولة والمستثمرين، ويُشجع المنشآت على الاندماج المنظم في المنظومة الرسمية.

معالم إيجابية بارزة

وأشار الجبلي، إلى أن الحزمة تتضمن معالم إيجابية بارزة، في مقدمتها تحقيق العدالة والمساواة في المعاملة الضريبية، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين الجادين، وتسهيل التعامل مع المنظومة الرقمية للفواتير والإيصالات الإلكترونية، فضلاً عن دعم آليات التسوية الودية للتيسير على الممولين وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية أن هذه القرارات تبرهن على جدية الدولة في إقامة نظام ضريبي قائم على الشفافية والعدالة والمكاشفة، مشدداً على أن الغاية الأسمى تكمن في تمكين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من التوسع في استثماراته، بما يعزز فرص التشغيل ويُضاعف حجم الصادرات الوطنية.

وشدد الجبلي على أهمية تنظيم حملات توعوية مكثفة وشاملة لمختلف الشرائح الاستثمارية للتعريف بتلك المزايا الضريبية، مع ضرورة مواصلة وتحديث عمليات التحول الرقمي والربط بين القطاعات الحكومية المعنية لتقليل الدورة المستندية والحد من التكاليف التشغيلية على المستثمرين.



وأكد أن المحك الحقيقي لنجاح هذه المبادرات يكمن في سرعة ودقة تنفيذها على أرض الواقع، ومتابعة قياس أثرها المباشر على المناخ الاستثماري، مؤكداً أن تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في شفافية المنظومة الضريبية هو حجر الزاوية لأي إصلاح اقتصادي مستدام.