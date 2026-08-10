منها منع الازدواج الضريبي.. الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية في صالح المستثمر

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التيسيرات الضريبة الثانية بدأ تنفيذها اعتبارا من 29 يوليو 2026 .



وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" حزمة التسهيلات ترتبط ببورصة الأوراق المالية ومنع الازدواج الضريبي والضريبة على الأرباح الرأسمالية وضريبة القيمة المضافة ومد الاجل بقانون إنهاء المنازعات ".

وتابع رجب محروس:" حزم التسهيلات الضريبية في صالح المستثمر في المقام الأول ".



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق "موبايل تطبيق" للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحًا أنه سوف يتم إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين.

