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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

10 إصابات وتضرر منشأة صناعية في هجوم أوكراني على فولجوجراد الروسية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد جنوب غرب روسيا أندريه بوتشاروف صباح اليوم السبت إصابة 10 أشخاص وتضرر مرافق صناعية جراء غارة شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية، بحسب قناة روسيا اليوم.


وكتب بوتشاروف في منشور عبر منصة "ماكس": "تصدت قوات الدفاع الجوي لهجوم إرهابي شن نظام كييف الإجرامي باستخدام وسائط جوية عالية السرعة، على أراضي مقاطعة فولغوغراد خلال الليل وصباح اليوم".

وأكد الحاكم أن الغارة ألحقت أضرارا بمرافق إحدى المنشآت الصناعية في مدينة فولغوغراد، بينما وصلت حصيلة المصابين إلى 10 أشخاص حتى الآن، وأضاف أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى وحياتهم ليست في خطر.

وحسب بوتشاروف، فإنه لم تسجل أي أضرار في المباني السكنية، وتم إخماد الحرائق المحدودة بسرعة فيما تواصل فرق الطوارئ عملها في موقع الحادث.

وفي موسكو أعلن عمدة المدينة سيرغي سوبيانين إسقاط 9 مسيرات استهدفت المدينة منذ الليل وحتى صباح اليوم.

غارة القوات الأوكرانية الدفاع الجوي المنشآت الصناعية فولغوغراد

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