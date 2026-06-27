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الأمين العام لحزب الله: على إسرائيل أن ترحل ذليلة خاسرة دون قيد أو شرط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمين العام لحزب الله: على إسرائيل أن ترحل ذليلة خاسرة دون قيد أو شرط

الشيخ نعيم قاسم
الشيخ نعيم قاسم
هاجر رزق

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن المقاومة نجحت في كسر المشروع الإسرائيلي - الأمريكي في المنطقة.

وشدد قاسم في كلمة له، السبت، على أن أي التزام أو اتفاق يُقدم للاحتلال ويمس بسيادة لبنان "لن يمر"، وأنه لا يحق لأحد التوقيع على ما ينتقص من الحقوق اللبنانية.


وقال قاسم "لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية وإيقاف العدوان، وعليها أن ترحل وتخرج ذليلة خاسرة من دون قيد أو شرط، ولن تنال أي مكتسبات أو حضور جزئي على الأرض اللبنانية".

وأضاف "لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء مع الاحتلال"، معتبرًا في الوقت ذاته أن مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن تمثل "إعلانًا رسميًا بهزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل"، وتأكيدًا على صمود محور المقاومة وفشل الأهداف التوسعية للاحتلال.

ودعا قاسم السلطات اللبنانية إلى ضرورة الاستفادة من مسار التفاهمات الإقليمية والدولية كداعم أساسي لحماية السيادة الوطنية.

وجدد التأكيد على أن المقاومة ستبقى بكامل حضورها وقرارها كعماد استقلالي لحماية لبنان، والالتزام الحصري باتفاق الليطاني بما يضمن طرد الاحتلال وإحباط مساعيه للاستيلاء على الأراضي اللبنانية.

و جاء ذلك خلال كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام محلية، بمناسبة ختام مسيرة ذكرى "عاشوراء" في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك بالتزامن مع تمديد جولة المحادثات غير المباشرة في واشنطن بين بيروت و"إسرائيل"، إثر خلافات حول ملف الانسحاب.
 

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