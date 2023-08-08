الرئيس السيسي: تطوير مساجد آل البيت ضمن خطة لاستعادة القاهرة التاريخية

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تطوير مقامات "أل البيت"، متابعاً:" بنتشرف إننا موجودين في مقام طيب و جميل، مقام السيدة نفيسة، و تم تطوير المسجد و المنطقة المحيطة".

السيسي: يتم العمل على تطوير منطقة عرب اليسار

وأضاف السيسي أثناء افتتاح أعمال التطوير و الترميم بمسجد السيدة نفيسة ، أن هذه التطويرات في إطار خطة الدولة المصرية، يتم القيام بها للقاهرة التاريخية، و ذلك لإستعادة مصر في مقامها التاريخي.



و تابع الرئيس السيسي، أنه يتم العمل على تطوير منطقة عرب اليسار، و منطقة مجرى العيون، و غيرها من المناطق.