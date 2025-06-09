الطقس اليوم.. استمرار الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء ونشاط رياح ملحوظ

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

الطقس اليوم في مصر

خلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر، بينما يظل نشاط الشبورة المائية صباحا حتى الساعة 8 صباحا، يؤثر على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

يشهد الطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من الوجه البحري ومدن القناة، وأيضا سواحل البلاد الشمالية الشرقية والشمالية الغربية.

وعن حالة البحرين، يكون البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، أما البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل، حيث يتراوح الموج ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع.

درجات الحرارة اليوم

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28 إلى 29 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة.