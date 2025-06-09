ضبط مليون قرص وعبوه تخسيس مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بالزقازيق

تمكن رجال الإدارة المركزية لعمليات هيئة الدواء بالتنسيق والتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة بالشرقية من ضبط مليون قرص وعبوه داخل مخزن غير مرخص لتخزين أدوية تخسيس غير مسجلة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى مستلزمات تعبئة وتغليف مخالفة، وذلك بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق وفي إطار جهود الدولة لمكافحة الغش الدوائي وضبط الأسواق.

جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات مؤكدة عن قيام أحد الأشخاص بالترويج لأدوية تخسيس مغشوشة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبناء عليه، تم إعداد مأمورية مُحكمة، حيث تم مسايرة المتهم في محاولة شراء، أسفرت عن ضبط المندوب القائم على التوزيع.

وبتطوير مناقشة المتهم، أرشد عن مكان المخزن غير المرخص والمسؤول الرئيسي عنه، ليتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط صاحب المخزن بالتنسيق بين مفتشي إدارة جرائم الإنترنت بهيئة الدواء والإدارة العامة لمباحث التموين - قسم جرائم الأدوية والمستلزمات الطبية.

جاءت الحملة بناءاً على توجيهات الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية لعمليات هيئة الدواء، وتحت إشراف العميد محمود عبد الجواد، رئيس قسم جرائم الأدوية بالإدارة العامة لمباحث التموين، وبقيادة الدكتور وليد القاضي، مفتش جرائم الإنترنت بالإدارة المركزية لعمليات هيئة الدواء.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 4113 جنح أول الزقازيق، وجاري استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.