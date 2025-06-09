تنطلق بعد 5 أيام .. تفاصيل نهائية هامة عن امتحانات الثانوية العامة

أيام قليلة و ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع أنحاء الجمهورية ، حيث يبدأ رسميا يوم 15 يونيو 2025

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد التفاصيل النهائية لإستعدادات امتحانات الثانوية العامة 2025 :



- بالنسبة للجان التي لا يوجد بها نظام جديد و نظام قديم يوجد داخل صندوق الامتحان لونين مختلفين لكراتين الامتحان لكل نظام من النظامين الجديد والقديم إلا في المواد المشتركة وهي ( اللغة العربية - التربية الدينية - التربية الوطنية - التاريخ - الجغرافيا - الفيزياء - الكيمياء )

- يحق لرئيس اللجنة قبول اعتذار أي من المنتدبين بعد الرجوع للجنة الإدارة المختصة وذلك من خلال عضو لجنة الإدارة المتواجد بلجنة السير

- لا يسمح لأي طالب بآداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس

- يتم تسكين طلاب النظام القديم بلجان السير داخل لجان فرعية مستقلة بطلاب النظام القديم فقط بدون اشتراك طلاب النظام الجديد معهم

- يتم تظريف أوراق امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم بأظرف منفصلة عن أظرف النظام الجديد

- تم التنبيه مشددا على الملاحظين بعدم التوقيع بصحة بيانات الطالب على أوراق الامتحان إلا بعد التأكد من قيام الطالب بكتابة بياناته بخط يده ومراجعتها من قبل الملاحظين

-تم التنبيه مشددا على مراقبي الأدوار والملاحظين وأعضاء الكنترول بعدم كتابة أي بيانات للطلاب على أوراق الامتحان حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية

- تم التنبيه مشددا على مراقبي الأدوار والملاحظين وأعضاء الكنترول بعدم كتابة أي بيانات للطلاب على أوراق الامتحان حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية

- تم التنبيه مشددا على تدبيس ورقتي إجابة البابل شيت والمقالي في المكان المخصص لذلك

- المواد المشتركة بين النظام الجديد والنظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي : ( اللغة العربية - الكيمياء - الفيزياء - التاريخ - الجغرافيا)

- المواد المشتركة بين النظام الجديد والنظام القديم ولا تضاف درجاتها للمجموع هي :

( التربية الدينية - التربية الوطنية )

- المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع :

( اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء )

- المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع : اللغة الأجنبية الثانية

- المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع :

(اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الاحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية )

- المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الإقتصاد والإحصاء )



- لابد من تسليم السادة (المراقب الأول - المراقبين - مراقب الكنترول )

تعليمات الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2025

وونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توضيحي يشرح للطلاب طريقة الاجابة على امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وأكد هذا الفيديو على ما يلي :

امتحانات الثانوية العامة 2025 تتكون نوعين من الأسئلة ، أسئلة موضوعية “بابل شيت ” وأسئلة مقالية

ورقة اجابة الأسئلة الموضوعية “البابل شيت”

البابل شيت هو نموذج إجابة يعتمد على الاختيار من متعدد عن طريق تظليل دائرة تناظر الإجابة الصحيحة في كراسة الاجابة

شكل تصميم ورقة البابل شيت أ ب ج د

قبل البدء في إجابة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 ، على الطالب أن يقوم بتسجيل بياناته في ورقتي الاجابة ( الاسم - اسم المدرسة - الإدارة التعليمية ) ، ثم يتم تظليل رمز نموذج الامتحان بطريقة صحيحة و واضحة ( أ ب ج د ) ، ثم يتم كتابة وتظليل رقم الجلوس المكون من 7 أرقام بشكل صحيح

الإجابة لابد أن تكون بخط واضح وجيد وبقلم أزرق جاف

ظلل الدائرة المعبرة عن جوابك بالكامل بالقلم الازرق

ممنوع استعمال الكوريكتور

في حالة الرغبة في تصحيح الاجابة يتم وضع علامة ×واضحة على الإجابة الخاطئة وإعادة تظليل الإجابة الصحيحة ، لانه في حالة ترك إجابتين مظللتين في أي سؤال تلغة درجة السؤال

الأسئلة المقالية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مكونة من جزئين ، جزء يحمل بيانات الطالب والجزء الاخر يخصص للاجابة على الاسئلة المقالية ، وغير مصرح بالإجابة عن أي سؤال إلا في المكان المخصص لها

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه ممنوع الإجابة على ظهر الورقة أو في كراسة الأسئلة ، حيث لن تحسب

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن المواد غير المضافة للمجموع لا يوجد بها أسئلة مقالية بل تكون كلها أسئلة اختيار من متعدد فقط وعلى هذا يتسلم الطالب بابل شيت فقط

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بالنسبة للمواد المترجمة ، فيوجد خانة تسمى لغة الاختبار ( اما انجليزية او فرنسية ) .

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن التعريب مستمر ويحق لطالب مدارس اللغات ان يجيب عن الاسئلة المقالية باللغة العربية

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2025