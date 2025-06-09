سقوط المتهمين بالابتزاز الإلكتروني لمواطن عربي الجنسية

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين المتورطين في الابتزاز الإلكتروني لمواطن عربي الجنسية وتم إحالتهم للمحاكمة .

تعود بداية الواقعة إلي خلافات مالية نشبت بين مواطن عربي الجنسية وأحد الأشخاص داخل مصر تطور الخلاف بينهما مما دفع الأخير إلي اللجوء لأساليب غير قانونية عبر التشهير الإلكتروني.

أكد المجني عليه في التحقيقات أن الأمر بدأ مع إنهاء التعامل مع أحد الأفراد بسبب سوء سلوكه، ليفاجأ بأن عدد من الأشخاص نشروا محتوي مسئ ضده عبر إحدي القنوات عبر يوتيوب متضمنا صورا شخصية له ولنجله في محاولة لتشويه سمعته مطالبينه بمبالغ مالية مقابل حذف المحتوي المسئ.

وبعد ورود بلاغ في الواقعة نجحت قوات الأمن في تحديد المتهمين وتم ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتهم للنيابة التي قررت إحالتهم للمحاكمة بتهم الابتزاز والتشهير الإلكتروني.