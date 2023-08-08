السيسي يتوجه بالشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تطوير مقامات آل البيت

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم تطوير مسجد الحسين منذ أشهر قليلة واليوم تم تطوير مسجد السيدة نفيسة، مؤكداً أنه سوف يتم تطوير مسجد السيدة زينب .

السيسي: بنتشرف إننا موجودين في مقام طيب

وأضاف السيسي أثناء افتتاح أعمال التطوير والترميم بمسجد السيدة نفيسة ، إن هذه التطويرات في إطار خطة الدولة المصرية، يتم القيام بها للقاهرة التاريخية، و ذلك لإستعادة مصر لمقامها التاريخي.



و تابع الرئيس السيسي، أنه يتم العمل على تطوير منطقة عرب اليسار، و منطقة مجرى العيون، و غيرها من المناطق.

وتوجه الرئيس السيسي بالشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تطوير مقامات "آل البيت"، متابعاً:" بنتشرف إننا موجودين في مقام طيب و جميل، مقام السيدة نفيسة، و تم تطوير المسجد و المنطقة المحيطة"